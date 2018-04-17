Минтруд предложил увеличить максимальный размер пособия по безработице в России
Министерство разместило на общественное обсуждение проект соответствующего федерального закона, который разработан с учётом замечаний, полученных в ходе согласования его предыдущей редакции.
Как полагают в ведомстве, изменение условий и сроков выплаты пособия по безработице позволит повысить размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице.
По предварительным расчётам, максимальную величину пособия по безработице могут повысить до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, минимальную величину пособия по безработице — до 30% от максимальной.
Для стимулирования безработных к поиску работы предложено изменить сроки выплаты пособия и установить один период выплаты всем признанным безработными.
В случае принятия закона понадобится дополнительное выделение средств федерального бюджета.
Ранее сообщалось, что число безработных граждан в России снизилось на 0,9% за неделю с 4 по 11 апреля и составило 769,47 тыс. человек.