Минтруд предложил увеличить максимальный размер пособия по безработице в России

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Минтруд предложил увеличить максимальный размер пособия по безработице до прожиточного минимума трудоспособного населения, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение ведомства.

Министерство разместило на общественное обсуждение проект соответствующего федерального закона, который разработан с учётом замечаний, полученных в ходе согласования его предыдущей редакции.

Как полагают в ведомстве, изменение условий и сроков выплаты пособия по безработице позволит повысить размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице.

По предварительным расчётам, максимальную величину пособия по безработице могут повысить до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, минимальную величину пособия по безработице — до 30% от максимальной.

Для стимулирования безработных к поиску работы предложено изменить сроки выплаты пособия и установить один период выплаты всем признанным безработными.

В случае принятия закона понадобится дополнительное выделение средств федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что число безработных граждан в России снизилось на 0,9% за неделю с 4 по 11 апреля и составило 769,47 тыс. человек.

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