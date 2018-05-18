Мосгорсуд рассмотрит жалобу на блокировку Telegram 14 июня

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Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на блокировку мессенджера Telegram 14 июня. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на блокировку Telegram 14 июня
  • Reuters

«В Таганский районный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на решение суда от 13 апреля по заявлению Роскомнадзора в отношении Telegram. Подателями были устранены недостатки ранее поданной жалобы, на которые указал суд. Поступившая апелляционная жалоба назначена к рассмотрению в Московском городском суде», — добавила представитель суда.

14 мая стало известно, что юристы Telegram оспорили решение суда о блокировке мессенджера.

16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки мессенджера.

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