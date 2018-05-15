Адвокаты Telegram успели обжаловать блокировку мессенджера

Представитель международной группы «Агора», защищающей интересы мессенджера Telegram, Дмитрий Колбасин заявил, что юристы успели отправить жалобу на блокировку Telegram по почте. Таким образом, решение о блокировке ещё не вступило в силу.

«Жалоба отправлена по почте. Она считается поданной в день сдачи на почту. Отправлена по почте в пятницу», — цитирует РИА Новости Колбасина.

Ранее сообщалось, что решение суда о блокировке доступа к Telegram вступило в силу.

14 мая стало известно, что адвокаты оспорили решение о блокировке мессенджера.