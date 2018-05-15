Решение суда о блокировке доступа к Telegram вступило в силу

Решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к мессенджеру Telegram вступило в силу 15 мая. Об этом информирует ТАСС.

«Дата: 15.05.2018. Состояние: вступило в силу», — указывается в карточке дела. Отмечается, что решение суда могло быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия. Ранее стало известно, что адвокаты Telegram оспорили решение о блокировке мессенджера. 13 апреля Таганский суд принял решение о блокировке Telegram в России.