Решение суда о блокировке доступа к Telegram вступило в силу
Решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к мессенджеру Telegram вступило в силу 15 мая. Об этом информирует ТАСС.
«Дата: 15.05.2018. Состояние: вступило в силу», — указывается в карточке дела.
Отмечается, что решение суда могло быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия.
Ранее стало известно, что адвокаты Telegram оспорили решение о блокировке мессенджера.
13 апреля Таганский суд принял решение о блокировке Telegram в России.
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