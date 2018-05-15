Розенберг прокомментировал ситуацию с решением суда о блокировке Telegram

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Бывший партнёр Павла Дурова по работе над социальной сетью «ВКонтакте» Антон Розенберг прокомментировал в беседе с RT ситуацию с решением суда о блокировке Telegram.

Розенберг пояснил, что между вынесением решения суда и его вступлением в законную силу есть определённый промежуток, который даётся на обжалование.

«Само обжалование... тоже не одномоментный процесс: в течение установленного срока надо подать документы, но это может быть, к примеру, отправка документов почтой. То есть суд о том, что решение было обжаловано в срок, может узнать больше чем через месяц», — отметил он.

Как подчеркнул Розенберг, Таганский суд постановил, что решение по Telegram подлежит немедленному исполнению, однако может быть обжаловано в течение месяца.

«Так что пока мы видим следствие различных юридических формальностей, связанных с процессом судопроизводства», — заявил Розенберг.

По его словам, для суда важно соблюдение всех формальностей, иначе решение может быть оспорено и отменено.

Ранее стало известно, что юристы успели отправить жалобу на блокировку Telegram по почте. Таким образом, решение о блокировке ещё не вступило в силу.

В свою очередь, в Роскомнадзоре заявили, что немедленное исполнение решения суда не требует ожидания вступления его в законную силу.

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