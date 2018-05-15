В Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию с решением суда по Telegram

Решение суда о блокировке в России мессенджера Telegram не требует ожидания вступления его в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Данное судебное решение, согласно его резолютивной части, обращено к немедленному исполнению с момента принятия. Немедленное исполнение решения суда не требует ожидания вступления его в законную силу», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что не получали от Telegram Messenger Limited Liability Partnership копии апелляционной и частной жалоб.

Ранее стало известно, что юристы успели отправить жалобу на блокировку Telegram по почте. Данную информацию подтвердил представитель международной группы «Агора», защищающей интересы мессенджера Telegram, Дмитрий Колбасин.

Таким образом, решение о блокировке ещё не вступило в силу.

13 мая Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу мессенджера Telegram на наложенный штраф в 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений. Об этом сообщил адвокат Дамир Гайнутдинов.