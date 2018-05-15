Эксперт оценил ситуацию с Telegram после решения о блокировке мессенджера

Короткая ссылка
Руководитель сервиса аналитики TGStat Юрий Кижикин в беседе с RT заявил, что через неделю после начала блокировки Telegram доля активной аудитории мессенджера снизилась на 3%, тогда как показатели по охвату публикаций и новым подписчикам внутри каналов, наоборот, выросли.
Эксперт оценил ситуацию с Telegram после решения о блокировке мессенджера
  • globallookpress.com
  • © Schaube/face to face

При этом Кижикин добавил, что «многие Telegram-каналы выросли на теме блокировки».

«Некоторые в ней даже родились, а спустя несколько дней стали занимать топовые позиции по количеству подписчиков», — пояснил руководитель TGStat.

Кроме того, он отметил, что Telegram прибавил функциональности для встроенного обхода блокировок без участия пользователя.

«Приобрёл ещё большую популярность, привлёк большее внимание инвесторов», — подчеркнул Кижикин.

Ранее стало известно, что юристы успели отправить жалобу на блокировку Telegram по почте. Таким образом, решение о блокировке ещё не вступило в силу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных