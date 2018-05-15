Эксперт оценил ситуацию с Telegram после решения о блокировке мессенджера
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При этом Кижикин добавил, что «многие Telegram-каналы выросли на теме блокировки».
«Некоторые в ней даже родились, а спустя несколько дней стали занимать топовые позиции по количеству подписчиков», — пояснил руководитель TGStat.
Кроме того, он отметил, что Telegram прибавил функциональности для встроенного обхода блокировок без участия пользователя.
«Приобрёл ещё большую популярность, привлёк большее внимание инвесторов», — подчеркнул Кижикин.
Ранее стало известно, что юристы успели отправить жалобу на блокировку Telegram по почте. Таким образом, решение о блокировке ещё не вступило в силу.