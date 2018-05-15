Эксперт оценил ситуацию с Telegram после решения о блокировке мессенджера

Руководитель сервиса аналитики TGStat Юрий Кижикин в беседе с RT заявил, что через неделю после начала блокировки Telegram доля активной аудитории мессенджера снизилась на 3%, тогда как показатели по охвату публикаций и новым подписчикам внутри каналов, наоборот, выросли.

При этом Кижикин добавил, что «многие Telegram-каналы выросли на теме блокировки».

«Некоторые в ней даже родились, а спустя несколько дней стали занимать топовые позиции по количеству подписчиков», — пояснил руководитель TGStat.

Кроме того, он отметил, что Telegram прибавил функциональности для встроенного обхода блокировок без участия пользователя.

«Приобрёл ещё большую популярность, привлёк большее внимание инвесторов», — подчеркнул Кижикин.

Ранее стало известно, что юристы успели отправить жалобу на блокировку Telegram по почте. Таким образом, решение о блокировке ещё не вступило в силу.