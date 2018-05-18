СК требует арестовать экс-замминистра культуры Пирумова по делу о хищениях

Следственный комитет требует арестовать бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова и бизнесмена Никиту Колесникова, которые обвиняются в хищении выделенных на реконструкцию Эрмитажа денег.

«В Басманный суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пирумова и Колесникова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря Басманного суда Москвы.

Бывший заместитель министра культуры России Григорий Пирумов был задержан по делу о хищении как минимум 450 млн рублей в Эрмитаже 17 мая.

В октябре 2017 года суд приговорил Пирумова к 1,5 года колонии общего режима по «делу реставраторов», но тут же отпустил, поскольку это время бывший чиновник уже провёл в СИЗО на стадии следствия.