СК предъявил обвинение второму фигуранту дела о хищении средств в Эрмитаже

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Следователи предъявили обвинение руководителю группы компаний «Роспан» Никите Колесникову по делу о хищении по меньшей мере 450 млн рублей в Эрмитаже. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Колесникову также предъявлено обвинение в хищении денежных средств, выделенных на строительство комплекса зданий Государственного Эрмитажа», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере «ТамТам».

Следствие намерено ходатайствовать об избрании бизнесмену меры пресечения.

Ранее обвинение было предъявлено бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову.

Также СК опубликовал фото интерьера дома одного из фигурантов дела о хищениях в Эрмитаже.

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