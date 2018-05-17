В СК заявили о задержании бывшего замминистра культуры Пирумова

Бывший заместитель министра культуры России Григорий Пирумов задержан по делу о хищении по меньшей мере 450 млн рублей в Эрмитаже.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Следственного комитета России заявлении.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России), по факту хищения не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК «Государственный Эрмитаж», — говорится в сообщении.

По данному делу подозреваемыми проходят Пирумов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо и фактический руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников.

По месту их жительства были проведены обыски. Пирумов и Колесников задержаны.

В октябре 2017 года суд приговорил Пирумова к 1,5 года колонии общего режима по «делу реставраторов». Однако он был освобождён в зале суда, так как уже отбыл наказание в СИЗО.