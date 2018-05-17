СК предъявил бывшему замминистра культуры Пирумову обвинение в хищении средств
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«В ходе допроса Григорию Пирумову предъявлено обвинение в хищении денежных средств, выделенных на строительство комплекса зданий «Государственного Эрмитажа», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере «ТамТам».
В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании Пирумову меры пресечения.
Ранее были опубликованы фото интерьера дома фигуранта дела о хищениях в Эрмитаже.
17 мая в СК заявили о задержании Пирумова.