СК предъявил бывшему замминистра культуры Пирумову обвинение в хищении средств

Короткая ссылка
Следователи предъявили обвинение бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову по делу о хищении по меньшей мере 450 млн рублей в Эрмитаже. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
СК предъявил бывшему замминистра культуры Пирумову обвинение в хищении средств
  • © YouTube-канал СК РФ

«В ходе допроса Григорию Пирумову предъявлено обвинение в хищении денежных средств, выделенных на строительство комплекса зданий «Государственного Эрмитажа», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере «ТамТам».

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании Пирумову меры пресечения.

Ранее были опубликованы фото интерьера дома фигуранта дела о хищениях в Эрмитаже.

17 мая в СК заявили о задержании Пирумова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных