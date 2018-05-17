Мать не допущенного на самолёт в Кургане подростка-инвалида рассказала о произошедшем

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Мать подростка-инвалида, которого не пустили на борт самолёта авиакомпании «ЮТэйр» в Кургане, Светлана Черновая рассказала RT об инциденте.
Мать не допущенного на самолёт в Кургане подростка-инвалида рассказала о произошедшем
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg

По её словам, мальчик из-за своего состояния вынужден часто летать и проводит много времени в Кургане и в Москве. Туда он приезжает для плановых операций, обследований и реабилитационных процедур. В этот раз также был полёт, связанный с медицинскими нуждами ребёнка. В пути его сопровождал отец, который является бывшим супругомЧерновой.

«В этот раз нам предоставили электронные билеты, и я ему (бывшему мужу. — RT) переправила их. Как положено, 13 числа они поехали на посадку. Однако получилось так, что на посадку их не пустили, ссылаясь на то, что в ФСС Владивостока неправильно оформили билеты и не указали в них, что ребёнок маломобильный. В связи с этим нам было отказано. Самолёт улетел, ребёнок остался», — сказала она.

После произошедшего Черновая обратилась к классному руководителю сына, а та попросила помощи у депутата по округу, который подключил к решению проблемы депутата Государственной думы.

«С того момента, как их не пустили в самолёт, и до того момента, как они вылетели, прошло трое суток», — отметила она.

По словам матери ребёнка, деньги на всё помогали собирать педагоги школы, родители учеников, депутаты.

Мать мальчика добавила, что извинений она так и не получила, ей лишь предлагали выкупить билеты за свой счёт.

«Ждём. Может быть, хоть извинения получим. Хочется, чтобы больше таких ошибок не допускали, чтобы каждый делал профессионально свою работу, потому что от этого страдают наши больные детки. Им и так нелегко в этой жизни», — заключила она.

Ранее СК начал проверку по факту недопуска подростка-инвалида на рейс в Кургане.

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