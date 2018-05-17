Песков: Кремль получил список кандидатур на должность главы Счётной палаты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль получил список кандидатур на должность главы Счётной палаты.

«Предложение получили. Как будет принято соответствующее решение, мы его обнародуем», — заявил Песков.

Ранее стало известно, что Госдума в ходе пленарного заседания одобрила отставку Татьяны Голиковой с должности главы Счётной палаты.

Представление об освобождении Голиковой было внесено российским лидером Владимиром Путиным после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ей пост вице-премьера по социальной политике.

Ранее стало известно, что экс-министр финансов Алексей Кудрин согласился возглавить Счётную палату.

Песков ранее также заявил, что новое правительство будет сформировано до начала работы ПМЭФ.