Госдума одобрила отставку Голиковой с должности главы Счётной палаты

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Госдума одобрила отставку Татьяны Голиковой с должности председателя Счётной палаты.
Госдума одобрила отставку Голиковой с должности главы Счётной палаты
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  • © Kremlin Pool

Представление об освобождении Голиковой от занимаемой должности внёс в Госдуму президент России Владимир Путин в связи с тем, что премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ей пост вице-премьера по социальной политике.

Ранее бывший министр финансов России, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин дал согласие возглавить Счётную палату.

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