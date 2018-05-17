Госдума одобрила отставку Голиковой с должности главы Счётной палаты

Госдума одобрила отставку Татьяны Голиковой с должности председателя Счётной палаты.

Представление об освобождении Голиковой от занимаемой должности внёс в Госдуму президент России Владимир Путин в связи с тем, что премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ей пост вице-премьера по социальной политике.

Ранее бывший министр финансов России, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин дал согласие возглавить Счётную палату.