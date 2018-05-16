Медведев рассказал о разработке законопроектов о цифровых деньгах

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Российские законодатели работают над введением терминов «цифровые деньги» и «цифровые права» вместо понятий «криптовалюта» и «токен», чтобы помешать выводу активов в нерегулируемую цифровую среду. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Медведев рассказал о разработке законопроектов о цифровых деньгах
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

«Нам нужно закрепить в гражданском законодательстве базовые положения, перевести их на язык права. Поэтому вместо «криптовалюты» и «токена» законодатели разрабатывают более юридически строгие понятия — «цифровые деньги» и «цифровые права», — цитирует Медведева РИА Новости.

Как отметил премьер, благодаря регулированию в этой сфере будет обеспечена судебная защита от злоупотреблений при возникновении споров.

«Помешает выводить активы в нерегулируемую цифровую среду — это особенно важно при борьбе с легализацией доходов, которые получены преступным путём», — добавил Медведев.

Ранее Медведев назвал криптовалюту новым вызовом для правительств и бизнеса. 

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