Медведев рассказал о разработке законопроектов о цифровых деньгах
- РИА Новости
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«Нам нужно закрепить в гражданском законодательстве базовые положения, перевести их на язык права. Поэтому вместо «криптовалюты» и «токена» законодатели разрабатывают более юридически строгие понятия — «цифровые деньги» и «цифровые права», — цитирует Медведева РИА Новости.
Как отметил премьер, благодаря регулированию в этой сфере будет обеспечена судебная защита от злоупотреблений при возникновении споров.
«Помешает выводить активы в нерегулируемую цифровую среду — это особенно важно при борьбе с легализацией доходов, которые получены преступным путём», — добавил Медведев.
Ранее Медведев назвал криптовалюту новым вызовом для правительств и бизнеса.