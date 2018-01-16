Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал криптовалюту новым вызовом для правительств и бизнеса. Об этом глава кабмина заявил в ходе IX Гайдаровского форума.

«Тем не менее это новый вызов и для бизнеса, и для правительств. И, кстати, для экспертов», — сказал Медведев.

Он также считает, что криптовалюта может исчезнуть через несколько лет, но технология блокчейн имеет шанс стать повседневной реальностью.

«Точно так же через несколько лет могут исчезнуть и криптовалюты, а технология, на базе которой эти криптовалюты развиваются, я имею в виду блокчейн, станет частью повседневной реальности. Такой сценарий тоже не исключён», — добавил российский премьер.

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