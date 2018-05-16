В Совфеде прокомментировали реакцию Запада на открытие Крымского моста

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН прокомментировал реакцию Запада и Украины на открытие Крымского моста в России.

«Они не видят реальность, которая есть на сегодняшний день. Они никак не могут смириться с тем, что Крым в составе России», — отметил он.

Цеков также сказал, что открытие движения по мосту — доказательство высокого уровня технологического развития России.

«Мы часто сожалеем, что не выпускаем современные компьютеры, телефоны, но при этом забываем, что мы строим великолепные атомные электростанции, успешно осваиваем космос, Арктику», — заявил сенатор.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон осуждает открытие Крымского моста.

Также президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал сообщения о том, что строительство автодорожной части Крымского моста официально завершено.