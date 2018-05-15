Малобродский выписан из больницы

Бывший директор «Гоголь-центра», фигурант дела «Седьмой студии» Алексей Малобродский выписался из 20-й городской клинической больницы, передаёт Интерфакс.

«Он сегодня выписался», — цитирует агентство представителя медучреждения.

Утром сообщалось, что состояние Малобродского оценивается как средней степени тяжести.

14 мая следствие изменило ему меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде.

10 мая Малобродскому стало плохо во время судебного заседания, его госпитализировали.