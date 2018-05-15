Госдума приняла закон о зачислении штрафов за нарушение ПДД в дорожные фонды регионов

Госдума в третьем чтении приняла закон о зачислении штрафов за нарушение правил дорожного движения в региональные дорожные фонды. Об этом сообщается ТАСС.

Как отмечается, закон подразумевает внесение соответствующих поправок в Бюджетный кодекс.

По оценке кабмина, эти денежные средства позволят удвоить объёмы строительства и реконструкции дорог, а также увеличить доходы на их содержание.

Ранее правительство России утвердило распределение более 17 млрд рублей трансфертов на развитие автомобильных дорог между бюджетами 30 регионов.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен прокомментировал НСН инициативу Минтранса о направлении штрафов за нарушения правил дорожного движения в дорожные фонды регионов.