Госдума приняла закон о зачислении штрафов за нарушение ПДД в дорожные фонды регионов

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Госдума в третьем чтении приняла закон о зачислении штрафов за нарушение правил дорожного движения в региональные дорожные фонды. Об этом сообщается ТАСС.

Как отмечается, закон подразумевает внесение соответствующих поправок в Бюджетный кодекс. 

По оценке кабмина, эти денежные средства позволят удвоить объёмы строительства и реконструкции дорог, а также увеличить доходы на их содержание.

Ранее правительство России утвердило распределение более 17 млрд рублей трансфертов на развитие автомобильных дорог между бюджетами 30 регионов. 

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен прокомментировал НСН инициативу Минтранса о направлении штрафов за нарушения правил дорожного движения в дорожные фонды регионов.

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