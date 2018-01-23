Эксперт оценил инициативу Минтранса о направлении денег от штрафов в дорожные фонды

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен прокомментировал инициативу Министерства транспорта России о направлении штрафов за нарушения правил дорожного движения в дорожные фонды регионов, сообщает НСН.

«Не менее 80% федеральных автомобильных дорог соответствуют заданным нормативам. При этом, что касается сети региональных дорог, на сегодняшний день, по различным экспертным оценкам, это 13% всего», — сказал эксперт.

По его словам, средств на ремонт региональной автодорожной сети на данный момент явно не хватает.

Как отметил парламентарий, региональные власти далеко не всегда тратят средства из дорожных фондов по назначению, нередко перенаправляя их на другие нужды.

«Возможно, это необходимые и важные расходы, но при этом я убеждён, что приоритет по автомобильным дорогам должен быть, тем более это прописано в законодательстве», — добавил Тен.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области появилась новая мини-камера видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru