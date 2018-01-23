Эксперт оценил инициативу Минтранса о направлении денег от штрафов в дорожные фонды

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен прокомментировал инициативу Министерства транспорта России о направлении штрафов за нарушения правил дорожного движения в дорожные фонды регионов, сообщает НСН.

«Не менее 80% федеральных автомобильных дорог соответствуют заданным нормативам. При этом, что касается сети региональных дорог, на сегодняшний день, по различным экспертным оценкам, это 13% всего», — сказал эксперт.

По его словам, средств на ремонт региональной автодорожной сети на данный момент явно не хватает.

Как отметил парламентарий, региональные власти далеко не всегда тратят средства из дорожных фондов по назначению, нередко перенаправляя их на другие нужды.

«Возможно, это необходимые и важные расходы, но при этом я убеждён, что приоритет по автомобильным дорогам должен быть, тем более это прописано в законодательстве», — добавил Тен.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области появилась новая мини-камера видеофиксации нарушений правил дорожного движения.