Правительство распределило более 17 млрд рублей на развитие региональных автодорог

Правительство России утвердило распределение более 17 млрд рублей трансфертов на развитие автомобильных дорог между бюджетами 30 регионов. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

Отмечается, что данная инициатива была предпринята в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

«Утверждено распределение в 2018 году межбюджетных трансфертов в общем размере 17,05 млрд рублей между бюджетами 30 субъектов Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», — говорится в тексте сообщения.

Ранее член комитета Государственной думы по транспорту и строительству Сергей Тен в беседе с НСН прокомментировал инициативу Минтранса России о направлении штрафов за нарушения ПДД в дорожные фонды регионов.