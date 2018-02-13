Правительство распределило более 17 млрд рублей на развитие региональных автодорог

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Правительство России утвердило распределение более 17 млрд рублей трансфертов на развитие автомобильных дорог между бюджетами 30 регионов. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

Отмечается, что данная инициатива была предпринята в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». 

«Утверждено распределение в 2018 году межбюджетных трансфертов в общем размере 17,05 млрд рублей между бюджетами 30 субъектов Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», — говорится в тексте сообщения.

Ранее член комитета Государственной думы по транспорту и строительству Сергей Тен в беседе с НСН прокомментировал инициативу Минтранса России о направлении штрафов за нарушения ПДД в дорожные фонды регионов.

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