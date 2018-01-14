Протяжённость московских дорог выросла на 16% за последние семь лет

За последние семь лет протяжённость московских дорог выросла на 16%. Об этом сообщает m24 со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

«За последние семь лет протяжённость московских дорог выросла на 16%. Только в прошлом году мы построили 124 км — это как расстояние от Москвы до Дубны. Прибавьте к этому ещё 37 мостов, эстакад, тоннелей и 30 пешеходных переходов», — заявил он.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о перспективах строительства столичного метро.