Власти Москвы рассказали о реализации программы капремонта в столице

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 20 млн квадратных метров жилья удалось отремонтировать в столице в 2017 году в рамках программы капремонта.

«Новая программа капремонта идёт очень непросто, тем не менее в 2017-м мы сделали капремонт жилых домов общей площадью 21 миллион квадратных метров», — приводит m24 слова Собянина.

Мэр также отметил, что по программе заменили рекордное число лифтов в многоквартирных домах — около 5 тысяч. 

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявил о необходимости строить «не безликие коробки» и «муравейники», а комфортное жильё для граждан.

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