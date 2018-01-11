Московские власти рассказали о перспективах строительства метро

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о перспективах строительства столичного метро, сообщает «Утро.ру».

В настоящее время возводится около 80 км тоннелей, а на стройплощадках задействованы до 50 тыс. рабочих, инженеров и проектировщиков. Об этом заявили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства.

«Только на северо-восточном участке Большой кольцевой линии метро одновременно работают семь щитов», — сказал Хуснуллин.

По его словам, в ближайшем будущем для пассажиров откроют первый участок Большой кольцевой линии (Третьего пересадочного контура) от «Делового центра» до «Петровского парка».

За год в Москве также построят «Нижнюю Масловку» и станции на участке от «Рубцовской» до «Нижегородской». Как сообщает издание «Дни.ру», другие три станции большого кольца («Ржевская», «Стромынка» и «Шереметьевская») начнут работу на рубеже 2019—2020 годов.

Ранее стало известно, что на всех станциях московского метро появятся турникеты с бесконтактной оплатой.