Строители рассказали о достигнутых при возведении моста в Крым результатах
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информационный центр «Крымский мост».
«Спустя два года — к февралю 2018 года — построены основные конструктивы автодорожной части моста: погружены сваи, сформированы опоры, установлены пролётные строения. До декабря — сдача объекта по графику — строителям предстоит завершить асфальтирование дороги и обустроить проезжую часть», — говорится в сообщении.
Отмечается, что более чем наполовину выполнены работы по ключевым элементам железнодорожного проезда, погружено 95% свай, сформировано 190 опор из 307.
Также сообщается, что собрано более 40 тысяч металлоконструкций пролётных строений.
«В текущем году мостоотряды активно осваивают морские участки строительства железной дороги: на одном из них уже выполняется надвижка пролётов над акваторией», — подчёркивается в сообщении.
Ранее «Крыминформ» передавало, что строители приступили к возведению железнодорожных пролётов моста в Крым.