Строители рассказали о достигнутых при возведении моста в Крым результатах

Строители Крымского моста рассказали о достигнутых за два года результатах: построены основные конструктивы автодорожной части, более чем наполовину выполнены работы по ключевым элементам железнодорожного проезда.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информационный центр «Крымский мост».

«Спустя два года — к февралю 2018 года — построены основные конструктивы автодорожной части моста: погружены сваи, сформированы опоры, установлены пролётные строения. До декабря — сдача объекта по графику — строителям предстоит завершить асфальтирование дороги и обустроить проезжую часть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что более чем наполовину выполнены работы по ключевым элементам железнодорожного проезда, погружено 95% свай, сформировано 190 опор из 307.

Также сообщается, что собрано более 40 тысяч металлоконструкций пролётных строений.

«В текущем году мостоотряды активно осваивают морские участки строительства железной дороги: на одном из них уже выполняется надвижка пролётов над акваторией», — подчёркивается в сообщении.

Ранее «Крыминформ» передавало, что строители приступили к возведению железнодорожных пролётов моста в Крым.