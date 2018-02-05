Строители начали возводить железнодорожные пролёты Крымского моста над акваторией Керченского пролива.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

«Процесс стартовал на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. Здесь будет сформирован отрезок мостового полотна длиной более двух километров, который соединится с аркой», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что строители начали устанавливать антисейсмические устройства на Крымском мосту.