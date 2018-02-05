Строители начали возводить железнодорожные пролёты Крымского моста
Строители начали возводить железнодорожные пролёты Крымского моста над акваторией Керченского пролива.
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».
«Процесс стартовал на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. Здесь будет сформирован отрезок мостового полотна длиной более двух километров, который соединится с аркой», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что строители начали устанавливать антисейсмические устройства на Крымском мосту.
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