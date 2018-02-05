Строители начали возводить железнодорожные пролёты Крымского моста

Короткая ссылка
Строители начали возводить железнодорожные пролёты Крымского моста над акваторией Керченского пролива.
Строители начали возводить железнодорожные пролёты Крымского моста

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

«Процесс стартовал на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. Здесь будет сформирован отрезок мостового полотна длиной более двух километров, который соединится с аркой», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что строители начали устанавливать антисейсмические устройства на Крымском мосту.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru