В Крыму прокомментировали запуск движения по мосту через Керченский пролив 16 мая

Заместитель председателя правительства Крыма Дмитрий Полонский прокомментировал в беседе с RT запуск автомобильного движения по Крымскому мосту, который произойдёт в 05:30 по московскому времени в среду, 16 мая.

«Прежде всего это большая заслуга строителей моста и компании, которая взяла на себя колоссальную ответственность построить такой сложнейший инженерный инфраструктурный объект. Стройка ещё продолжается, предстоит окончание работ по железнодорожной части, это большая и слаженная работа всех органов власти, и это заслуга нашего президента. Ему принадлежала эта идея, он сам лично контролировал этот процесс, неоднократно вылетал сюда», — отметил Полонский.

Провокации со стороны Украины не помешали закончить строительство, добавил Полонский.

«Прилагали все усилия, чтобы дискредитировать этот проект, говорили, что это невозможно, угрожали террористическими атаками. Чего только не было, каких угроз мы не слышали. Но как успешно будет введён в эксплуатацию автомобильный мост, так и в указанный срок будет введён железнодорожный мост. Крым наконец будет прочно и тесно инфраструктурно связан с материковой частью России. Конечно, открытие этого моста — это мощнейший толчок к экономическому развитию и Республики Крым, и самой Кубани, с которой нас связал этот мостовой переход», — заключил Полонский.

Ранее стало известно, что автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто в 05:30 по московскому времени в среду, 16 мая.

Отмечается, что проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроется с двух берегов Керченского пролива, максимальная скорость движения составит 90 км/ч.