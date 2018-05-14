Путин примет участие в торжественном открытии Крымского моста
Президент России Владимир Путин примет участие в торжественном открытии Крымского моста.
«15 мая президент России Владимир Путин примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ранее стало известно, что 15 мая автодорожная часть Крымского моста будет торжественно открыта строителями: колонна техники проедет по автодороге.
Запуск движения для автомобилей состоится 16 мая.
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