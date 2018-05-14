Власти проведут оценку работы школы, где учился напавший на студентов в Барабинске

Минобразования Новосибирской области поручило специалистам оценить работу педагогов школы, где учился студент, который устроил нападение в колледже Барабинска.

Как сообщает ТАСС, и. о. министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук дал поручение проработать вопрос со школой, в которой учился напавший на студентов подросток.

В свою очередь, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил, что школьные учителя студента вовремя не обратили внимания на его проблемы.

«Была возможность со стороны в первую очередь педагогов школы среднеобразовательной и во вторую очередь, в меньшей степени, педагогов колледжа заметить изменения в поведении этого молодого человека, этого ребёнка, потому что изменения в поведении произошли, они фиксировались, но, к сожалению, на них не обратили достаточного внимания», — считает Травников.

Ранее колледже, в котором учился студент, рассказали, что напавший был неконфликтным.

10 мая в Барабинске студент первого курса во время занятий ранил однокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.