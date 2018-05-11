В колледже Барабинска рассказали, что напавший на студентов учащийся был неконфликтным

Однокурсники и педагоги дали положительные характеристики студенту, который устроил нападение в колледже Барабинска в Новосибирской области и покончил с собой. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Любовь Зябрева.

По её словам, семья у студента среднестатистическая. Знакомые семьи не замечали в поведении мальчика ничего особенного.

Как передаёт ТАСС, омбудсмен отметила, что он соблюдал дисциплину и не состоял на учёте в правоохранительных органах.

«Ребята все его характеризуют, как спокойного и неконфликтного, и ощущают состояние шока», — привела Зябрева слова подростков.

Она добавила, что «все характеристики на него положительные, учился он средне, особенно ничем не выделялся».

Ранее в прокуратуре рассказали подробности нападения в колледже Барабинска.