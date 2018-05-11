В колледже Барабинска рассказали, что напавший на студентов учащийся был неконфликтным
По её словам, семья у студента среднестатистическая. Знакомые семьи не замечали в поведении мальчика ничего особенного.
Как передаёт ТАСС, омбудсмен отметила, что он соблюдал дисциплину и не состоял на учёте в правоохранительных органах.
«Ребята все его характеризуют, как спокойного и неконфликтного, и ощущают состояние шока», — привела Зябрева слова подростков.
Она добавила, что «все характеристики на него положительные, учился он средне, особенно ничем не выделялся».
Ранее в прокуратуре рассказали подробности нападения в колледже Барабинска.