Открытки ко Дню Победы в Москве получили более пяти тысяч ветеранов

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Поздравительные открытки ко Дню Победы в Москве получили более пяти тысяч ветеранов и тружеников тыла, сообщает m24.

Об этом заявил мэр Сергей Собянин в своём блоге.

«Друзья, ваши открытки с поздравлениями ветеранам ко Дню Победы дошли до адресатов», — отметил он.

Форму открытки в преддверии 9 Мая опубликовали на персональном сайте мэра. Впоследствии поздравления были распечатаны и вручены ветеранам от имени москвичей.

Ранее ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в беседе с НСН прокомментировал парад Победы в Москве.

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