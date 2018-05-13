Открытки ко Дню Победы в Москве получили более пяти тысяч ветеранов
Об этом заявил мэр Сергей Собянин в своём блоге.
«Друзья, ваши открытки с поздравлениями ветеранам ко Дню Победы дошли до адресатов», — отметил он.
Форму открытки в преддверии 9 Мая опубликовали на персональном сайте мэра. Впоследствии поздравления были распечатаны и вручены ветеранам от имени москвичей.
Ранее ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в беседе с НСН прокомментировал парад Победы в Москве.