Николай Цискаридзе прокомментировал парад Победы в Москве
Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в беседе с НСН прокомментировал парад Победы в Москве.
«Парад замечательный. Это счастье и радость», — сказал он.
По словам Цискаридзе, в современном мире очень важно помнить свою историю.
«Если мы не будем помнить, то рискуем потерять то, что мы имеем», — отметил он.
Ранее поэтесса Юнна Мориц назвала акцию «Бессмертный полк» бессмертной душой страны.
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