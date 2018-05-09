Николай Цискаридзе прокомментировал парад Победы в Москве

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в беседе с НСН прокомментировал парад Победы в Москве.

«Парад замечательный. Это счастье и радость», — сказал он.

По словам Цискаридзе, в современном мире очень важно помнить свою историю.

«Если мы не будем помнить, то рискуем потерять то, что мы имеем», — отметил он.

Ранее поэтесса Юнна Мориц назвала акцию «Бессмертный полк» бессмертной душой страны.