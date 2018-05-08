Юнна Мориц назвала «Бессмертный полк» бессмертной душой страны

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Поэтесса Юнна Мориц назвала акцию «Бессмертный полк» бессмертной душой страны, сообщает kp.ru.

«Это бессмертные души более ста национальностей нашей страны, которые разгромили гитлеровский фашизм на священной Великой Отечественной войне», — заявила она.

По словам Мориц, суть акции, её значения и смыслы можно найти в стихах «Клеветникам России» Александра Пушкина: «Мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы».

Ранее народный артист России саксофонист Игорь Бутман в беседе с НСН рассказал о своём отношении к «Бессмертному полку».

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