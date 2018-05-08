Юнна Мориц назвала «Бессмертный полк» бессмертной душой страны
«Это бессмертные души более ста национальностей нашей страны, которые разгромили гитлеровский фашизм на священной Великой Отечественной войне», — заявила она.
По словам Мориц, суть акции, её значения и смыслы можно найти в стихах «Клеветникам России» Александра Пушкина: «Мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы».
Ранее народный артист России саксофонист Игорь Бутман в беседе с НСН рассказал о своём отношении к «Бессмертному полку».