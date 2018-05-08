Юнна Мориц назвала «Бессмертный полк» бессмертной душой страны

Поэтесса Юнна Мориц назвала акцию «Бессмертный полк» бессмертной душой страны, сообщает kp.ru.

«Это бессмертные души более ста национальностей нашей страны, которые разгромили гитлеровский фашизм на священной Великой Отечественной войне», — заявила она.

По словам Мориц, суть акции, её значения и смыслы можно найти в стихах «Клеветникам России» Александра Пушкина: «Мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы».

Ранее народный артист России саксофонист Игорь Бутман в беседе с НСН рассказал о своём отношении к «Бессмертному полку».