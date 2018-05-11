Мотоциклист совершил наезд на ребёнка на северо-востоке Москвы
- РИА Новости
«В районе д. 13 на Алтуфьевском шоссе водитель мотоцикла марки Honda совершил наезд на 12-летнего мальчика. Пострадавшему оказана медицинская помощь», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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