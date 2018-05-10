В ДТП с участием автомобиля полиции на востоке Москвы пострадали пять человек
«В районе д. 12 на ул. Большая Косинская произошло ДТП с участием автомобиля полиции и легкового автомобиля. В результате аварии пострадал один сотрудник полиции. Повреждения также получили четыре человека из легковой автомашины», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.
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