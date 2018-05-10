В ДТП с участием автомобиля полиции на востоке Москвы пострадали пять человек

Столкновение легкового автомобиля и полицейской машины произошло в районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

«В районе д. 12 на ул. Большая Косинская произошло ДТП с участием автомобиля полиции и легкового автомобиля. В результате аварии пострадал один сотрудник полиции. Повреждения также получили четыре человека из легковой автомашины», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

Ранее в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве пострадали два человека.

Издание «Реальное время» писало, что в Татарстане завели дело против 31-летнего водителя, врезавшегося на иномарке в патрульный автомобиль.