В ДТП с участием автомобиля полиции на востоке Москвы пострадали пять человек

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Столкновение легкового автомобиля и полицейской машины произошло в районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

«В районе д. 12 на ул. Большая Косинская произошло ДТП с участием автомобиля полиции и легкового автомобиля. В результате аварии пострадал один сотрудник полиции. Повреждения также получили четыре человека из легковой автомашины», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

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