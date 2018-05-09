СК проводит проверку после ДТП с четырьмя погибшими в Красноярском крае

Следователи проводят проверку после дорожно-транспортного происшествия с четырьмя погибшими в Красноярском крае. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное ГСУ СК России.

По имеющимся данным, микроавтобус Toyota Hiace вёз пассажиров из Кызыла в Абакан, не имея никаких опознавательных знаков общественного транспорта. Перевозчика подозревают в грубых нарушениях.

Если в ходе проверки информация подтвердится, то будет возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее сообщалось, что в аварии в Красноярском крае погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали.

Издание «Реальное время» писало, что в Татарстане завели дело против 31-летнего водителя, врезавшегося на иномарке в патрульный автомобиль.