СК проводит проверку после ДТП с четырьмя погибшими в Красноярском крае

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Следователи проводят проверку после дорожно-транспортного происшествия с четырьмя погибшими в Красноярском крае. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное ГСУ СК России.

По имеющимся данным, микроавтобус Toyota Hiace вёз пассажиров из Кызыла в Абакан, не имея никаких опознавательных знаков общественного транспорта. Перевозчика подозревают в грубых нарушениях.

Если в ходе проверки информация подтвердится, то будет возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее сообщалось, что в аварии в Красноярском крае погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали.

Издание «Реальное время» писало, что в Татарстане завели дело против 31-летнего водителя, врезавшегося на иномарке в патрульный автомобиль.

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