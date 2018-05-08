В Красноярском крае четыре человека погибли при ДТП с микроавтобусом и экскаватором

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Четыре человека погибли, пятеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и экскаватора в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса Toyota Hiace 1993 года рождения следовал из Кызыла в сторону Абакана и, не справившись с управлением, допустил столкновение с экскаватором.

«В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и трое пассажиров Toyota (2 мужчин и 2 женщины). Ещё 5 пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.

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