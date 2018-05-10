В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве пострадали два человека
- РИА Новости
«На Кутузовском проспекте в районе вл. 72 произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего один из них совершил наезд на мачту городского освещения. В результате аварии пострадали два человека», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».
Ранее в Новой Москве в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек.
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