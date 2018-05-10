В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве пострадали два человека

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Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в районе Фили-Давыдково на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве пострадали два человека
  • РИА Новости

«На Кутузовском проспекте в районе вл. 72 произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего один из них совершил наезд на мачту городского освещения. В результате аварии пострадали два человека», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее в Новой Москве в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек.

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