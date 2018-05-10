Возгорание на шахте «Распадская» в Кемеровской области ликвидировано
- РИА Новости
«Возгорание ликвидировано. На предприятии создана специальная комиссия. Идёт обследование выработки», — приводит сообщение РИА Новости.
По предварительным данным, произошло возгорание технического оборудования.
10 мая на шахте «Распадская» в Кемеровской области произошёл пожар, были эвакуированы 195 горняков.
Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли организовала проверку.
Также RIA56 передавало, что СК возбудил уголовное дело после инцидента на одной из шахт Гайского горно-обогатительного комбината.