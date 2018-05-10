Возгорание на шахте «Распадская» в Кемеровской области ликвидировано

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На шахте «Распадская» в Кемеровской области ликвидировано возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе Распадской угольной компании.
Возгорание на шахте «Распадская» в Кемеровской области ликвидировано
  • РИА Новости

«Возгорание ликвидировано. На предприятии создана специальная комиссия. Идёт обследование выработки», — приводит сообщение РИА Новости.

По предварительным данным, произошло возгорание технического оборудования. 

10 мая на шахте «Распадская» в Кемеровской области произошёл пожар, были эвакуированы 195 горняков.

Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли организовала проверку.

Также RIA56 передавало, что СК возбудил уголовное дело после инцидента на одной из шахт Гайского горно-обогатительного комбината. 

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