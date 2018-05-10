На шахте «Распадская» в Кемеровской области завершена эвакуация горняков
Все горняки, которые находились в момент возгорания в шахте «Распадская», выведены на поверхность. Об этом заявили в департаменте угольной промышленности администрации Кемеровской области.
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«Все 195 человек поднялись на поверхность. В шахте продолжают работать горноспасатели», — приводит Интерфакс сообщение.
В дежурно-диспетчерской службе Междуреченска сообщили, что на шахте произошло возгорание комбайна, к настоящему моменту пожара нет.
Ранее стало известно, что на шахте «Распадская» в Кемеровской области произошёл пожар.
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