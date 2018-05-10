На шахте «Распадская» в Кемеровской области произошёл пожар

Пожар произошёл на шахте «Распадская» в Кемеровской области, создаётся комиссия по расследованию причин случившегося. Об этом заявили в пресс-службе Ростехнадзора.

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РИА Новости

«В настоящее время создаётся комиссия по расследованию причин аварии на шахте. Сотрудники ведомства присутствуют на месте», — приводит РИА Новости сообщение. Ранее RIA56 передавало, что СК возбудил уголовное дело после инцидента на одной из шахт Гайского горно-обогатительного комбината.