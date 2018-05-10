Прокуратура начала проверку в связи с пожаром на шахте «Распадская» в Кемеровской области

Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли организовала проверку по факту пожара на шахте «Распадская». Об этом сообщила старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.

РИА Новости