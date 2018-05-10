Прокуратура начала проверку в связи с пожаром на шахте «Распадская» в Кемеровской области

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Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли организовала проверку по факту пожара на шахте «Распадская». Об этом сообщила старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.
Прокуратура начала проверку в связи с пожаром на шахте «Распадская» в Кемеровской области
  • РИА Новости

«По данному факту организована проверка исполнения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда. На место выехал «угольный» прокурор Евгений Шарафутдинов», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее на шахте была завершена эвакуация горняков.

10 мая на шахте «Распадская» в Кемеровской области произошёл пожар

Также RIA56 передавало, что СК возбудил уголовное дело после инцидента на одной из шахт Гайского горно-обогатительного комбината. 

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