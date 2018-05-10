Прокуратура начала проверку в связи с пожаром на шахте «Распадская» в Кемеровской области
- РИА Новости
«По данному факту организована проверка исполнения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда. На место выехал «угольный» прокурор Евгений Шарафутдинов», — приводит её слова РИА Новости.
Ранее на шахте была завершена эвакуация горняков.
10 мая на шахте «Распадская» в Кемеровской области произошёл пожар.
Также RIA56 передавало, что СК возбудил уголовное дело после инцидента на одной из шахт Гайского горно-обогатительного комбината.