Эксперт прокомментировал законопроект МЧС об изменении правил проведения проверок ТЦ

Эксперт в области пожарной безопасности, член правления Ассоциации производителей пожарно-спасательной продукции и услуг «Союз 01» Константин Калужин прокомментировал в разговоре с RT проект закона МЧС, который предполагает изменение правил проведения проверок ТЦ, в частности обеспечение участия надзорных органов ведомства в процедуре проведения экспертизы проектной документации.

«Надзорные функции у МЧС при проектировании зданий были и ранее. МЧС задавало свои требования, у ведомств были расхождения в нормативных документах, но они находили компромиссы. Когда с МЧС сняли эту задачу, Госстройнадзор стал устанавливать свои требования, которые расходились с требованиями Государственного пожарного надзора. Проблема в том, что, когда проектировалось здание, с МЧС это не согласовывалось, а на этапе начала эксплуатации МЧС должно было подписать эти документы. То, что хотят вернуть назад, — это правильно», — отметил Калужин.

Законопроект также предлагает осуществлять проверку здания в целом, а не эксплуатирующих его юридических лиц.

По словам эксперта, важна не только полноценность проверки, но и её внезапность.

«Что касается внезапных проверок, то это абсолютно правильно. Это значит, что надо постоянно поддерживать все средства системы пожарной безопасности в исправности. Такие проверки всегда дают больший результат», — заключил Калужин.

Ранее в МЧС завили о разработке законопроекта, которым предлагается изменить правила проведения проверок торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей.

