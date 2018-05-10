Эксперт прокомментировал законопроект МЧС об изменении правил проведения проверок ТЦ
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«Надзорные функции у МЧС при проектировании зданий были и ранее. МЧС задавало свои требования, у ведомств были расхождения в нормативных документах, но они находили компромиссы. Когда с МЧС сняли эту задачу, Госстройнадзор стал устанавливать свои требования, которые расходились с требованиями Государственного пожарного надзора. Проблема в том, что, когда проектировалось здание, с МЧС это не согласовывалось, а на этапе начала эксплуатации МЧС должно было подписать эти документы. То, что хотят вернуть назад, — это правильно», — отметил Калужин.
Законопроект также предлагает осуществлять проверку здания в целом, а не эксплуатирующих его юридических лиц.
По словам эксперта, важна не только полноценность проверки, но и её внезапность.
«Что касается внезапных проверок, то это абсолютно правильно. Это значит, что надо постоянно поддерживать все средства системы пожарной безопасности в исправности. Такие проверки всегда дают больший результат», — заключил Калужин.
Ранее в МЧС завили о разработке законопроекта, которым предлагается изменить правила проведения проверок торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей.