Лишённому паспорта России из-за ошибки УФМС призывнику одобрили получение вида на жительство

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Лидия Белькова
Максим Мосунов, лишившийся паспорта гражданина России из-за ошибки УФМС, заявил, что после публикации RT чиновники Калужской области одобрили ему получение вида на жительство.

«Результат не заставил себя ждать. Сегодня мне позвонили и сообщили, что рассмотрели мои документы на вид на жительство и одобрили его получение», — рассказал молодой человек.

8 мая на сайте RT вышел материал о Максиме Мосунове, который получил паспорт гражданина России ещё подростком, когда переехал из Казахстана к отцу. Молодой человек отучился в Обнинском гуманитарном колледже, встал на военный учёт. Впоследствии призывная комиссия рекомендовала его к прохождению службы в Президентском полку. Однако при проверке документов выяснилось, что выданный Мосунову паспорт не был нигде зарегистрирован. Из-за ошибки УФМС юноша оказался лицом без гражданства.

Подробнее — в материале RT.

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