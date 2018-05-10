Адвокат прокомментировал сообщения о подготовке покушения на россиянина Винника

Тимофей Мусатов, адвокат обвиняемого в мошенничестве россиянина Александра Винника, прокомментировал в разговоре с RT сообщения СМИ о подготовке покушения на его подзащитного.

«У России достаточное количество инструментов, правовых и политических, позволяющих защитить российских граждан на территории Греции. Надеюсь, что компетентные органы Российской Федерации вмешаются в происходящие процессы, тем более что все основания для этого у них на сегодняшний день есть», — сказал защитник.

По его словам, Винник делал соответствующее заявление в правоохранительные органы России, однако реакции на его обращение пока нет.

Ранее источник сообщил, что арестованному по запросу США в Греции гражданину России Александру Виннику усилили охрану в греческой тюрьме. Директор учреждения и прокурор города Салоники сообщили Виннику, что им стало известно о планах отравить его.

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу властей США.