Адвокат прокомментировал сообщения о подготовке покушения на россиянина Винника
- Александр Винник
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«У России достаточное количество инструментов, правовых и политических, позволяющих защитить российских граждан на территории Греции. Надеюсь, что компетентные органы Российской Федерации вмешаются в происходящие процессы, тем более что все основания для этого у них на сегодняшний день есть», — сказал защитник.
По его словам, Винник делал соответствующее заявление в правоохранительные органы России, однако реакции на его обращение пока нет.
Ранее источник сообщил, что арестованному по запросу США в Греции гражданину России Александру Виннику усилили охрану в греческой тюрьме. Директор учреждения и прокурор города Салоники сообщили Виннику, что им стало известно о планах отравить его.
Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу властей США.