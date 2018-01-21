Обвиняемый в мошенничестве россиянин Винник попросил убежища в Греции

Гражданин России Александр Винник, обвиняемый в мошенничестве, обратился к властям Греции с просьбой предоставить ему политическое убежище. Об этом сообщил его адвокат Илиас Спирлиадис.

«Заявление подано. Мы считаем, что если он будет выдан США, то там с ним не будут обращаться по европейским стандартам, не исключаем даже применения к нему пыток. Кроме того, он эксперт в области блокчейна, а эта информация интересует власти США, что делает его дело ещё и политическим», — цитирует юриста Интерфакс.

По его словам, в соответствии с греческим законодательством, заявление направлено министру юстиции Греции, а также в Генпрокуратуры Афин и Салоников. Спирлиадис подчеркнул, что Винника нельзя никуда экстрадировать до рассмотрения данного вопроса.

Ранее сообщалось, что Винник намерен обжаловать в ЕСПЧ решение греческого суда об экстрадиции в США.

Россиянин был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу американских властей. Он обвиняется в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи. В России в отношении него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.