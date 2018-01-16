Задержанный в Греции Винник намерен обжаловать в ЕСПЧ решение суда об экстрадиции в США

Задержанный в Греции россиянин Александр Винник намерен обжаловать в ЕСПЧ решение суда об экстрадиции в США.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Тимофея Мусатова.

«В течение десяти дней с сегодняшнего числа будет подана жалоба в Европейский суд относительно решения суда города Салоники», — рассказал он.

Ранее Генпрокуратура России повторно затребовала у Греции выдачи задержанного Винника.

13 декабря греческий суд постановил экстрадировать Винника в Соединённые Штаты.

Россиянин был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу американских властей. Он обвиняется в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

В России в отношении него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.