Россия повторно потребовала выдачи задержанного в Греции по запросу США Винника

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Генпрокуратура России повторно затребовала у Греции выдачи задержанного по запросу США россиянина Александра Винника. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации намерена добиваться выдачи Винника на российскую территорию, 25.12.2017 в Министерство юстиции, прозрачности и прав человека Греческой Республики направлено соответствующее обращение», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что предыдущий запрос ведомства о выдаче Винника для привлечения к уголовной ответственности датирован 18 августа 2017 года.

Ранее суд Греции постановил экстрадировать Винника в Соединённые Штаты.

Россиянин был задержан в Греции 25 июля по запросу американских властей. Он обвиняется в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

В России в отношении него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. 

Подробнее — в материале RT.

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