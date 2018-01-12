Россия повторно потребовала выдачи задержанного в Греции по запросу США Винника
«Генеральная прокуратура Российской Федерации намерена добиваться выдачи Винника на российскую территорию, 25.12.2017 в Министерство юстиции, прозрачности и прав человека Греческой Республики направлено соответствующее обращение», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что предыдущий запрос ведомства о выдаче Винника для привлечения к уголовной ответственности датирован 18 августа 2017 года.
Ранее суд Греции постановил экстрадировать Винника в Соединённые Штаты.
Россиянин был задержан в Греции 25 июля по запросу американских властей. Он обвиняется в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.
В России в отношении него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Подробнее — в материале RT.