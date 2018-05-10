Источник: обвиняемому в мошенничестве россиянину Виннику усилили охрану в тюрьме

Арестованному по запросу США в Греции гражданину России Александру Виннику усилили охрану в греческой тюрьме.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«В правоохранительные органы Греции поступила оперативная информация о планах подготовки убийства путём отравления с помощью криминальных элементов», — сказал источник.

Директор тюрьмы и прокурор города Салоники сообщили Виннику, что стало известно о планах отравить его. В связи с этим были приняты особые меры безопасности.

«В частности, Виннику запрещено брать у посторонних людей какие-либо вещи, еду, воду, усилена охрана, передвижения по тюрьме разрешены только с усиленной охраной, чтобы исключить контакты с другими заключёнными», — уточнил источник.

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу властей США. Он обвиняется в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи. В России в отношении него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.