В Госдуму внесены расширяющие действие закона Димы Яковлева поправки

Проект, который расширяет Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России» внесён в Государственную думу.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная в базе данных нижней палаты парламента.

«Предлагается установить, что деятельность иностранной или международной неправительственной организации может быть признана нежелательной на территории Российской Федерации в связи с нарушением ею указанного запрета, установленного п. 6 ст. 3 Закона № 67-ФЗ», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что подобные решения позволят предотвратить попытки вмешательства извне в российские выборы и реализацию избирательных прав граждан.

«Мы предлагаем механизм, который защитит наши выборы от влияния извне. В случае если организация попытается нарушить запрет как-либо влиять на выборы, вообще участвовать в выборном процессе, она будет признана нежелательной», — приводит РИА Новости слова депутата Госдумы Виктора Пинского.

Он отметил, что после этого организация будет обязана прекратить деятельность на территории России.

Ранее стало известно, что фракции Госдумы 10 мая предложат расширить действие закона Димы Яковлева.

В Совете Федерации прокомментировали намерение депутатов.